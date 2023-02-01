Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kongresinden Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı sesler yükseliyor /01 Şubat 2023 14:20

ABD Kongresinden Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı sesler yükseliyor

ABD'de Demokrat Partili Senatör Van Hollen, 'vefasız bir müttefik' diye nitelediği Türkiye için 'Yeni F-16 satışını ya da kit yenilemeyi hak etmiyor' dedi.

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ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Ulusal Basın Kulübü'nde Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Van Hollen, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilmesi söz konusu değil. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye'ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre'ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir" dedi.

Kongre'deki çoğunluğun da aynı görüşte olduğuna dikkat çeken Van Hollen, Beyaz Saray'da da bu yönde fikir birliği olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Senatör, "Başkan Joe Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptırım çağrısı
Bununla beraber Ankara'yı hedef alan yaptırımlar getirilmesi gerektiğini savunan Van Hollen, "Eğer Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye devam ederse bir yaptırım uygulanmalı" diye konuştu.

Senatör, yaptırım alternatifinin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri harekatta da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
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