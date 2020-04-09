ABD, Koronavirüs'ün kaynağını buldu

ABC News televizyonun "Flightradar-24" bilgilerinden derlediği analize göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) uçaklarla ülkeye taşımış.







Rakamlara göre virüsün ilk görüldüğü 2019 yılı aralık ayından mart ayı sonuna kadar virüsün en çok görüldüğü Çin, İtalya ve İspanya'dan ABD şehirlerine 20 milyondan fazla uçuş gerçekleşmiş





ÇİN'DEN 3 BİN 200 UÇUŞ





ABD'de Koronavirüs ile enfekte olan kesin yolcu sayısı belirsiz olsa da, tıp uzmanları bu kadar büyük bir insanın ülkeye gelmesi ile çok sayıda bulaşıcı hastalığa sahip yolcunun olduğundan emin.





Veriler Çin'den ABD'ye toplam 3 bin 200 uçuşun olduğunu, bunların 1.000'inin Los Angeles'a, yaklaşık 500'er uçuşun da San Francisco ve New York'a yapıldığını gösteriyor.





Bu üç merkez de Covid-19 salgınının ABD'de en sıcak noktaları.





Çin'den en fazla uçuşun olduğu diğer şehirler ise Chicago, Seattle, Detroit, Dallas, Washington DC ve Newark, NJ





Açıklanan seyahat verilerine göre, bu uçuşlar la ABD'ye Çin'den 761 binden fazla yolcu geldi





Bu yolcuların bu kilit şehirlere akışı, virüsün ABD'ye nasıl hızla yayıldığına dair bir pencere sunuyor.

Uçuşlar arasında salgının başladığına inanılan Çin'in Wuhan eyaletinden de direkt 50 uçak vardı.

Bu uçuşların 23'ü San Francisco'ya, 23'ü New York'un John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi





Wuhan'dan son uçuşlar, Trump Yönetimi'nin Çin'den ABD'ye uçuşlara kısıtlamalar getirdiği Şubat ayı başlarında geldi.





Ancak elde edilen bu yeni yolcu ve seyahat verileri, Trump yönetiminin harekete geçmeden ortaya çıkan hasarın bir kısmının zaten yapıldığını ortaya koydu.





ABD'deki ilk Koronavirüs vak'ası ocak ayının sonlarında Washington eyaletinde, Arizona ve Kaliforniya'da günler sonra gelen vak'alardan önce bildirilmiştir.





Bu vak'aların her birinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), enfekte kişilerin son zamanlarda Wuhan'da olduğunu belirtti.





Ancak virüsün insandan insana yayılması o zamandan beri birçok Amerikan şehrinde belirli salgınların kökenini izlemeyi zorlaştırdı. Uzmanlara göre ABD seyahat yasağında geç kaldı.





South Shore Enfeksiyon Hastalıkları şefi Dr. Todd Ellerin, "ABD, dünya Wuhan'da şiddetli bir salgın olduğunu duyduktan 12 gün sonra Çin'e seyahat etmeyi yasakladı. Başkan Trump seyahat yasağını açıkladığı gün ABD'de sadece 12 onaylanmış dava olmasına rağmen, gerçek şu ki daha birçok onaylanmamış dava vardı." dedi





ABD için sadece Çin'den gelen uçuşlar tehlike oluşturmadı. Covid-19 salgını için uluslararası sıcak noktalardan da bir çok kişi hava yoluyla ülkeye giriş yaptı.





Yine ABC News aynı araştırmada Mart ayı sonuna kadar ABD dışında en fazla sayıda vakaya sahip olan İtalya ve İspanya'dan da binlerce uçuş daha analiz etti.





30 Aralık'tan 30 Mart'a kadar 353.000 yabancı uyruklu ve Amerikalı, İtalya'dan 456.547 kişi de İspanya'dan ABD'ye geldi.





Çin, İtalya ve İspanya'dan direkt uçuşlar en az 15 eyalete ulaştı. Ayrıca, aynı dönemde, Çin, İtalya ve İspanya'dan en az 100 uçuş alan şehirler, ülkedeki her eyalete yapılacak uçuşların başlangıç noktasıydı - potansiyel olarak yurt içi yayılımı hızlandırdı









Seyahat akışı ülkenin havalimanı personeli üzerinde doğrudan etkisi olabileceğine dair deliller ortaya çıktı.





Yine aynı araştırmada bugüne kadar ABD'de 320'den fazla Ulaşım Güvenliği Yönetimi ve Gümrük ve Sınır Koruma personelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.