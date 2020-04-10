Samanyolu Haber /Gündem / ABD, koronavirüs nedeniyle 6 binden fazla göçmeni Meksika sınırından geri çevirdi /10 Nisan 2020 10:30

ABD, koronavirüs nedeniyle 6 binden fazla göçmeni Meksika sınırından geri çevirdi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 6 binden fazla göçmeni güneyindeki Meksika sınırından geri çevirdi.

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verilerine göre, Donald Trump yönetimi, 21 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan 6 binin üzerinde göçmeni sınır dışı etti.

CBP Komiseri Mark Morgan, yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin salgın kapsamında alınan önlemler ve kamu sağlığı nedeniyle yapıldığını ve gözetimleri altında şu an 100'den az göçmen bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ise mart ayında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı almıştı.
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