Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD kripto paraların fişini çekmeye başladı /24 Kasım 2021 12:14

ABD kripto paraların fişini çekmeye başladı

Amerikan Merkez Bankası’na (Fed) bağlı Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022’de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine kanunen izin verileceğine dair kuralların daha berrak hâle gelmesinin planladığı ifade edildi.

Paramedya’nın haberine göre; açıklamada gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar kadar riskler sunduğu vurgulandı.

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Düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklar için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu adımların Bitcoin ve Ethereum gibi rüştünü ispat etmiş kripto varlıkları alt coinlere kıyasla daha avantajlı konuma taşıyabileceğinin altı çiziliyor. Ancak sermaye şartı ve diğer kriterlerin getireceği ilave yükler sebebiyle bütün kripto varlıklarda değer kaybının hızlanabileceği de belirtiliyor.

Merkez bankaları başta olmak üzere kamu otoritelerinin getireceği sınırlamalara “merkezi olmayan para” sloganıyla yola çıkan kripto para piyasalarının ne kadar direnebileceği ise şimdilik meçhul.
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