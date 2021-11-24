ABD kripto paraların fişini çekmeye başladı

Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022’de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine kanunen izin verileceğine dair kuralların daha berrak hâle gelmesinin planladığı ifade edildi.



Paramedya’nın haberine göre; açıklamada gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar kadar riskler sunduğu vurgulandı.



BITCOIN MERKEZİ FİNANS SİSTEMİNE DİRENEBİLECEK Mİ?



Düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklar için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.



Söz konusu adımların Bitcoin ve Ethereum gibi rüştünü ispat etmiş kripto varlıkları alt coinlere kıyasla daha avantajlı konuma taşıyabileceğinin altı çiziliyor. Ancak sermaye şartı ve diğer kriterlerin getireceği ilave yükler sebebiyle bütün kripto varlıklarda değer kaybının hızlanabileceği de belirtiliyor.



Merkez bankaları başta olmak üzere kamu otoritelerinin getireceği sınırlamalara “merkezi olmayan para” sloganıyla yola çıkan kripto para piyasalarının ne kadar direnebileceği ise şimdilik meçhul.