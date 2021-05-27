Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Kudüs konsolosluğunu yeniden açıyor /27 Mayıs 2021 10:06

ABD, Kudüs konsolosluğunu yeniden açıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump döneminde kapanan ve Washington’un Filistin’le ilişkileri yürüten Kudüs’teki ABD Konsolosluğu’nun yeniden açılacağını açıkladı.

ABD, Kudüs konsolosluğunu yeniden açıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Kudüs Konsolosluğunu yeniden açacaklarını duyurdu, ancak ne zaman açılacağına dair bir tarih vermedi. Blinken’ın bu açıklamalarının ABD’nin Filistin’le Trump döneminde zayıflayan bağlarını yeniden güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’deki 11 günlük savaşın ardından sağlanan ateşkesin kalıcı olması için bölgeyi ziyareti kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah’ta görüştü.

Blinken, Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanına da söylediğim gibi, ben ABD’nin Filistin yetkilileri ve Filistin halkıyla ilişkilerini, karşılıklı saygı ve Filistin ile İsrail’in eşit ölçüde güvenlik, özgürlük fırsatı ve haysiyet hak ettiği görüşünün paylaşıldığı inancıyla yeniden inşa etme vaadinin altını çizmek için buradayım” diye konuştu

ABBAS YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren çatışmaların ardından varılan ateşkesi desteklemek amacıyla bölgede bulunan Blinken, Gazze’ye yardım için uluslararası desteği harekete geçirme sözü verdi. Ayrıca Filistinlilere, 5,5 milyon doları Gazze’ye acil yardım olmak üzere toplam 40 milyon dolara yakın yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Böylelikle Biden yönetiminin Filistinlilere yönelik Amerikan yardımının 360 milyon doları aşması bekleniyor. Trump yönetimi bu yardımı neredeyse tamamen kesmişti.

ABD son olaylarda arka plana itilen ve uluslararası toplum tarafından tanınan Batı Şeria’daki Filistin yönetiminin lideri Abbas’ı yeniden güçlendirme çabasında. Mahmut Abbas hala Filistin halkının temsilcisi ve uzun süredir duran barış sürecinin kilit ortağı olarak görülüyor.

Filistin yönetimiyle diplomatik ilişkileri yürüten ofis olarak uzun yıllar hizmet veren konsolosluğun faaliyetleri, eski Başkan Donald Trump’ın döneminde azaltılmış, ABD’nin başkent Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının ardından büyükelçilikle birleştirilmiş ve kapatılmıştı.

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