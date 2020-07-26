Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD, Kuzey Akım-2’nin yarım kalması için baskısını artırdı' /26 Temmuz 2020 14:59

'ABD, Kuzey Akım-2’nin yarım kalması için baskısını artırdı'

Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesi, ABD yönetiminin, Kuzey Akım-2 gaz boru hattı projesinin inşaat çalışmalarında yer alan Alman şirketlerine baskısını artırdığını yazdı.

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Alman Die Welt gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD tarafı, Kuzey Akım-2 boru hattının inşaat çalışmalarında yer alan Alman ve Avrupa şirketleriyle yakın bir zamanda iki video-konferans gerçekleştirdi. Söz konusu video-konferanslarda bu şirketleri 'katılımlarının ileride görülebilecek sonuçları hakkında uyardı.'


Bu toplantılara, ABD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Finans Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin katıldığı belirtildi.
Die Welt gazetesinin isimlerini vermediği kaynakları, ABD’li yetkililerin Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlanmasını istemediklerini açık bir biçimde ortaya koyduklarını söyledi.

Kaynaklardan birisi de gazeteye, “Tehditlerinin çok, çok ciddi olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Senatosu’nun bu hafta içinde 2021 için onayladığı savunma bütçesi, Kuzey Akım-2 boru hattına karşı yeni yaptırımları da içeriyordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin savunma bütçesinde yeni yaptırımlara yer verilmiş olmasını ‘endişe verici’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelemişti.

Kuzey Akım-2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Söz konusu hat, Kuzey Akım-1 hattına paralel olarak ilerleyecek ve Rus gazını Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine taşıyacak.
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