Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Kuzey Akımı 2'ye karşı koalisyon oluşturuyor /22 Eylül 2020 09:51

ABD, Kuzey Akımı 2'ye karşı koalisyon oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akımı 2 boru hattına karşı koalisyon oluşturma çalışması yürüttüklerini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattına karşı koalisyon oluşturma sürecinde olduklarını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Pompeo, "Kuzey Akımı 2 boru hattının tamamlanmamasını umuyoruz. Tamamlanmasını engellemek için bir koalisyon oluşturma çalışması yürütüyoruz" dedi.

Pompeo, Almanya'nın Rus muhalefet lideri Navalniy'in zehirlenmesi olayı ve Rus doğalgazına bağımlılığının "güvenlik sorunları" oluşturabileceği gerekçesiyle Alman hükümetinin Kuzey Akımı 2'ye karşı ABD'ye katılmasını umduğunu söyledi.

Öte yandan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Kuzey Akımı 2 ve Navalniy başlıklarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
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