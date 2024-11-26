ABD: Kuzey Kore askerleri Kursk’ta entegre edilmeye çalışılıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından yapılan açıklamada, 10 bine yakın Kuzey Kore askerinin yakın bir süre içinde Ukrayna’ya karşı savaşta yer almasının beklendiğini duyurdu.





Austin, bu askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını ve Rus askeri birimlerine entegre edilmeye başlandığını belirtti. ABD’li yetkililer, Kuzey Kore askerlerinin eğitimi ve Rus birlikleriyle entegrasyon süreçlerine dayanarak, onların kısa sürede sahada görüleceğini öngörüyor.





Ukrayna’nın iddiası





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı aynı şekilde, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’ya karşı savaşta aktif rol oynadığını iddia etti.





Genelkurmay Başkanı Anatolii Barhylevych, bu askerlerin kimliklerinin genellikle “genel askeri birlikler” olarak gizlendiğini ve belgelerinin Avrupa’da operasyonlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade etti.





Ukrayna, Rusya’nın Kuzey Kore birlikleriyle birlikte Kursk bölgesinde toplam 50 bin askeri güç oluşturduğunu öne sürüyor.





Güney Kore yetkilileri ise 13 Kasım itibarıyla Kuzey Kore birliklerinin çatışma alanlarına intikal ettiğini açıklamıştı.





Financial Times’ın haberine göre, Rusya ayrıca Yemen’den Husi bağlantılı paralı askerleri de Ukrayna cephesine çekiyor. Bu askerlerin yüksek maaş ve Rus vatandaşlığı vaadiyle kandırıldığı, ancak Rus ordusuna zorla dahil edilip cepheye gönderildikleri iddia ediliyor. Yemen’den gelen bu paralı askerlerin sayısının yüzlerle ifade edildiği belirtiliyor.





Jeopolitik ve Askeri Dinamikler





Bu gelişmeler, Ukrayna savaşının uluslararası bir vekalet savaşına dönüşme riskini artırıyor. Kuzey Kore’nin savaşa doğrudan dahil olması, yalnızca bölgesel dengeleri değil, aynı zamanda uluslararası toplumun tepkisini de şekillendirecek. Kuzey Kore’nin, Rusya ile artan askeri işbirliği, yaptırımlarla karşı karşıya olan iki ülkenin izole durumlarından çıkış arayışı olarak değerlendiriliyor.





Aynı zamanda Yemen’den gelen paralı askerlerin varlığı, Rusya’nın cephedeki insan kaynağı eksikliğini telafi etmek için daha geniş bir uluslararası ağ oluşturduğunu gösteriyor. ABD ve müttefiklerinin tepkisi, bu yeni katılımlar ve savaşın tırmanışı açısından belirleyici olacaktır.