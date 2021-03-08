Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li bankalar Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor /08 Mart 2021 17:46

ABD’li bankalar Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor

ABD’li yatırım bankaları Citi, JPMorgan ve Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonu kontrol altında tutmak adına mart ayında politika faiz oranını 100 baz puana kadar artırmasını bekliyor.

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Türkiye’deki faiz oranları başlıca ekonomilere göre çok yüksek seviyede olmasına rağmen, geçen hafta açıklanan şubat ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 15.61 çıkmasının ardından faiz oranlarının daha da artacağına dair beklenti oluştu.


Reuters ajansının haberine göre, Citi, MB’nin 18 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 ila 100 baz puanlık ek bir faiz artışı yapmasını beklediğini kaydetti.

JPMorgan’ın bugün yayınladığı notunda da, şubat ayı enflasyonundaki ‘sürprizin’ faizlerin mart ayında 100 baz artırılması beklentisine yol açtığı belirtildi.

Morgan Stanley yetkilisi James Lord da daha önce , MB’nin 100 puan faiz artırımına gitmesini beklediğini ve bu faiz artışının TL’nin istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini ifade etmişti.

TL bugün dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybediyor. TL’de son 11 günün 10’unda değer kaybı yaşandı.
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