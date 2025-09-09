ABD’li Blackwater Ukrayna’da İHA üretim fabrikası satın alıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre Prince, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de İHA üreticileriyle temas kurmaya çalışırken görüldü.





Hatırlanacağı üzere Blackwater Irak Savaşı sırasında faaliyet gösteren ve 2007 yılında Irak’ta sivillere yönelik katliamdan sorumlu tutuluyor.





The Guardian’ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erik Prince'in Ukrayna’daki İHA üretim şirketlerini satın alma amacı taşıdığı belirtiliyor. Gazetenin bir kaynağı, "Erik oraya İHA üretim şirketlerini satın almak için gidiyor" dedi. Bir başka kaynak da bu bilgiyi doğruladı. Ancak, Ukrayna için bu tür şirketlerin artık stratejik varlıklar haline geldiği vurgulandı. Bir başka kaynak, eski bir Amerikan özel kuvvet askeri ve Ukrayna’daki savunma şirketleri konusunda deneyimli biri, Prince’in bu niyetinin kendisini şaşırtmadığını söyledi: "İHA’lar artık ÖAS dünyasının vazgeçilmez bir parçası. Eğer bir ÖAS’siniz ve İHA’larınız veya elektronik savaş kabiliyetleriniz yoksa, modası geçmişsinizdir."





Erik Prince ve Blackwater’ın Geçmişi





Erik Prince, eski bir Amerikan deniz piyadesi. 1997 yılında kurduğu Blackwater, Irak Savaşı’nda faaliyet gösterdi. 2007 yılında Bağdat’ta şirketin çalışanları, 14 Iraklı sivili öldürdü ve bu olay sonrasında mahkum edildi. Ancak, 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, mahkum edilen Blackwater çalışanlarını affetti. Prince, Cumhuriyetçi Parti’yi aktif olarak destekliyor; 2016 yılında Trump’ın seçim kampanyasına 250.000 dolar bağışlamıştı. Prince'in kız kardeşi Betsy DeVos ise Trump’ın ilk döneminde Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Prince, ayrıca mevcut Pentagon Başkanı Pete Hegseth ile yakın ilişkiler içinde.





Ukrayna’daki İHA Üretimi ve Stratejik Önemi





Erik Prince'in Ukrayna’ya olan ilgisi yeni değil. 2020 yılında, Donbas’taki çatışmanın çözümü için milyarlarca dolarlık bir plan sunmuş, ancak bu plan gerçekleşmemişti. Prince, Blackwater’ı 2010 yılında sattı, ancak ÖAS sektöründeki faaliyetlerine son vermedi. Şu anda, Vectus Global adlı şirketi aracılığıyla Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Haiti gibi ülkelerde güvenlik hizmetleri sunan bir ağ kurdu.





Ukrayna, son yıllarda İHA üretimi ve kullanımında önemli bir oyuncu haline geldi. Özellikle Rusya-Ukrayna çatışması sırasında İHA’ların stratejik önemi arttı. Bu nedenle, Ukrayna’daki İHA üretim tesislerinin yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması, ülkenin savunma kabiliyetleri açısından kritik bir konu olarak görülüyor.