Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li ilaç devine Türkiye ile ilgili yolsuzluk cezası /03 Temmuz 2020 09:31

ABD’li ilaç devine Türkiye ile ilgili yolsuzluk cezası

Koronavirüs nedeniyle ilaç sektörünün öne çıktığı bir dönemde ABD’li dev şirkete yolsuzluk yaptığı iddiaları nedeniyle ceza kesildi.

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ABD’nin ilaç sektörü önemli bir haberle sarsıldı. ABD Yönetimi, Boston merkezli ilaç devi Alexion Pharmaceuticals Inc. adlı şirkete, ürettiği Soliris adlı ilaç için 2 ülkede yaptığı operasyonlarla ilgili 21 milyon dolarlık ceza kesti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) göre, Alexion Pharmaceuticals Inc.'in defter kayıtları incelendi. 2010 ile 2015 yılları arasında şirketin muhasebe kayıtlarında bazı ihlaller olduğu belirlendi. 

Yapılan araştırmalarda Boston merkezli şirketin ABD Yabancı ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın (FCPA) ihlal ve suistimal edildiği ifade edildi. Yapılan incelemelerde ise Türkiye ve Rusya’da yetkilileri uygunsuz bir şekilde etkilemek için para ödendiği iddia edildi.


Anlaşmayı tercih etti

Bostonlu ilaç şirketi iddiaları reddetme veya kabul etmek yerine SEC ile anlaşma yolunu tercih etti. Böylece şirket ABD Hükümeti’ne 21 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. SEC’in açıklamasında Soliris adlı ilacın Alexion Pharmaceuticals tarafından Türkiye’de 2009 yılında satılmaya başlandığı ifade edildi.
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