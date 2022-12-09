ABD’li isimden ilginç yorum: 'Tek konuda anlaşıyorlar, barış uzak'

Türkiye bir yandan Suriye'nin kuzeyine kara operasyonu sinyali verirken, bir yandan da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız” sözleri gündemdeki yerini koruyor.







Tartışmayla ilgili çok dikkat çeken bir yorum, ABD’nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan geldi. Ford, Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat'ta yayınlanan yazısında, “Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak” başlığını kullandı. ABD'nin bölgeye en hakim isimlerinden biri olan Robert Ford, Rusya'nın Erdoğan ve Esad arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığı yönündeki haberlere dikkat çekerek “Ciddi Erdoğan'ın gülümseyen Esad'la Moskova'da el sıkıştığı bir fotoğrafı yakın zamanda görmeyi beklemiyorum” ifadelerini kullandı.





‘TEK KONUDA ANLAŞIYORLAR’

Erdoğan ve Esad'ın üzerinde anlaştığı tek konunun “Suriye'deki Kürt grupların özerkliğine itiraz” olduğunu yazan eski ABD'li elçi, Türkiye'nin geçen ay “Esad'ın müttefikleri” Rusya ve İran'la görüştüğü Astana'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteği yinelediğini hatırlattı.





Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin olası kara operasyonunu önlemek için ABD ile Rusya ve Esad arasında denge politikası izlediğini de ifade eden Ford, Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin şu ana dek PKK/PYD/YPG ile savaşmaktan kaçındığını yazdı. Öte yandan Ford, 1998 tarihli Adana Anlaşması'nın canlandırılmasının Türkiye ve Suriye arasında yakınlaşmaya yol açmayacağı, iki ülke arasında 25 yıl öncesine göre çok daha ciddi sıkıntılar olduğu yorumunda bulundu.





‘ESAD, ERDOĞAN’LA BULUŞMAKTA ACELE ETMİYOR’

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın eylülde Şam'a yaptığı ziyaret sonrasında da ikili ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği yönünde açıklama yapılmadığını kaydeden Robert Ford, Beşar Esad'ın Suriye içinde Türkiye kontrolünde mülteciler için bir tampon bölge kurulmasını kabul etmeyeceğini belirtti.





ABD'nin eski Şam Büyükelçisi, Türkiye ve Suriye arasında mültecilerin yanı sıra Suriyeli muhalifler gibi konularda ciddi sorunlar olduğunu yazdı. “Haberlere göre Esad eski dostu Erdoğan'la buluşup ona siyasi destek verme konusunda acele etmiyor” ifadelerini kullanan Ford, “Güçlü Türk muhalefetinin Erdoğan'ın tüm Suriye politikasına saldırmasını izliyor. Muhalefet partileri Şam'la hızlı bir siyasi açılım çağrısı yapıyor. Esad muhtemelen Türkiye'de muhalefet haziran seçimlerini kazanırsa Türkiye’nin muhalif savaşçılara desteğini daha kolay yok etmeyi umuyor. Bu nedenle Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi için Putin'in yaptığı teklifi kibarca reddetti” diye yazdı.



