Samanyoluhaber.com - Moskova





Russia Today ve Rossiya Segodnya medya kuruluşları tarafından verilen haberde, ABD vatandaşı ve eski istihbaratçı Daniel Martindale, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’ya karşı verdiği mücadelede destek sağladığını açıkladı.





RIA Novosti haber ajansı basın merkezinde yapılan toplantıda konuşan Martindale, Ukrayna’daki çeşitli askeri operasyonlarda aktif rol aldığını ve iki yıldan fazla süredir Rus güvenlik güçleriyle iletişimde olduğunu belirtti.





Basın toplantısında Martindale, Ukrayna’da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne karşı istihbarat sağladığını ve çeşitli operasyonlarda Rus ordusuna destek verdiğini ifade eden Martindale, 2021 yılında Ukrayna’nın Bogoyavlenka bölgesinde yapılan saldırının hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını, kısa süre önce ise Ugledar yakınlarından tahliye edildiğini belirtti.





Martindale, Rus askeri birliklerinin kendisini Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DPR) Ugledar yakınlarından tahliye ederek güvenli bir bölgeye getirdiğini söyledi. Ayrıca Martindale, Ukrayna’da bulunduğu süre boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri tesislerin ve personelin koordinatlarını Rus güçlerine aktardığını ifade etti. Bu bilgiler, Ukrayna ordusunun altyapısı ve ekipmanlarına yönelik saldırılarda kullanıldı.





Martindale, Ukrayna’daki çatışmalarda özellikle Bogoyavlenka köyü yakınlarında gerçekleşen bir saldırının hazırlıklarında kilit rol üstlendiğini belirtti. Basın toplantısında Rusya’da siyasi sığınma talebinde bulunan ABD vatandaşı, uzun vadede Rusya’da kalmayı planladığını ve vatandaşlık almak istediğini ifade etti.





Bu basın toplantısı, ABD’li bir vatandaşın Rusya’nın askeri operasyonlarına sağladığı desteğin uluslararası yankı uyandırmasına neden olurken, Martindale’in Rusya’dan siyasi sığınma talep etmesi iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir gerilim yaratabileceği şeklinde değerlendiriliyor.





Martindale, ABD’ye dönmeyi istemediğini vurgulayarak, Amerikan hükümetini 11 Eylül saldırılarını organize etmekle suçladı.

ABD yönetimini “düşman” olarak nitelendiren eski istihbaratçı, ABD’de uzun yıllar bu duruma sessiz kaldığını ve artık Rusya’da kalıp vatandaşlık almak istediğini açıkladı.





ABD hükümetini dünya halklarına ve Amerikan vatandaşlarına karşı “satanist bir rejim” olarak tanımlayan Martindale, gelecekte Rusya’da yaşamayı ve tarım makineleri alanında çalışarak burada bir hayat kurmayı planladığını ifade etti.





Bu açıklamalara ilişkin ABD ve Kiev'den henüz yanıt gelmedi.