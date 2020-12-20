Samanyolu Haber /Dünya / ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı /20 Aralık 2020 19:56

ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 aşısının neden olduğu alerjik reaksiyonları incelediklerini ve alerji geçmişi olan kişilere tavsiyelerini açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 aşısının neden olduğu alerjik reaksiyonların ardından tavsiyelerini açıkladı.

Merkez Covid-19 aşısı olduktan sonra hastanede tedavi gerektirecek derecede şiddetli alerjik reaksiyon gösterenlerin ikinci dozu yaptırmaması gerektiğini belirtti.

CDC, Covid-19 aşısına şiddetli alerjik reaksiyon gösteren kişilerin bu aşının bileşiminde bulunan maddelerin olduğu aşı formülasyonlarından kaçınmalarını tavsiye etti. ABD'de iki aşı acil kullanım onayı ile kullanılmaya başlanmıştı.

CDC şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Covid-19 aşısını olmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye etti. CDC gıda, evcil hayvan, latex veya çevre koşullarına karşı şiddetli alerjisi olanlarla ağız yoluyla alınan ilaçlara alerjisi olanların ve aile geçmişinde alerjik vakalar bulunanların hala aşılanabileceğini belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'de bu hafta Pfizer ve Biontech aşısının uygulandığı kişilerin gösterdiği beş alerjik reaksiyonu incelemeye aldı.

FDA Cuma günü yaptığı açıklamada Moderna'nın aşısının, aşının bileşenlerine karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere uygulanmayacağını duyurdu.

İngiltere sağlık düzenleyecisi ise Pfizer ve Biontech'in aşısının ilaç veya gıdaya karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara uygulanmayacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı Sonraki Haber >>

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:02