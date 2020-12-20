ABD’li kurumdan alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 aşısının neden olduğu alerjik reaksiyonların ardından tavsiyelerini açıkladı.







Merkez Covid-19 aşısı olduktan sonra hastanede tedavi gerektirecek derecede şiddetli alerjik reaksiyon gösterenlerin ikinci dozu yaptırmaması gerektiğini belirtti.





CDC, Covid-19 aşısına şiddetli alerjik reaksiyon gösteren kişilerin bu aşının bileşiminde bulunan maddelerin olduğu aşı formülasyonlarından kaçınmalarını tavsiye etti. ABD'de iki aşı acil kullanım onayı ile kullanılmaya başlanmıştı.





CDC şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Covid-19 aşısını olmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye etti. CDC gıda, evcil hayvan, latex veya çevre koşullarına karşı şiddetli alerjisi olanlarla ağız yoluyla alınan ilaçlara alerjisi olanların ve aile geçmişinde alerjik vakalar bulunanların hala aşılanabileceğini belirtti.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'de bu hafta Pfizer ve Biontech aşısının uygulandığı kişilerin gösterdiği beş alerjik reaksiyonu incelemeye aldı.





FDA Cuma günü yaptığı açıklamada Moderna'nın aşısının, aşının bileşenlerine karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere uygulanmayacağını duyurdu.





İngiltere sağlık düzenleyecisi ise Pfizer ve Biontech'in aşısının ilaç veya gıdaya karşı şiddetli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara uygulanmayacağını açıklamıştı.