Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li Narko-Terör uzmanından ilginç iddia: Uyuşturucu baronları ile hükumet arasında gizli anlaşma var /20 Mayıs 2022 18:07

ABD’li Narko-Terör uzmanından ilginç iddia: Uyuşturucu baronları ile hükumet arasında gizli anlaşma var

ABD George Mason Üniversitesi’nde Narko-Terörizm uzmanı Dr. Mahmut Cengiz, Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini anlattı. Sedat Peker’in videolarında anlattığı ilişkilere atıf yapan Cengiz, “Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı grupları hükümetle ya gizli anlaşmalı ya da hoşgörülü bir ilişkisi var.” diye yazdı.

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Dr. Mahmut Cengiz, “Latin Amerika ve Orta Doğu Arasında Gelişen Kokain Kaçakçılığı Yolları Akaryakıt Uyuşturucu Ticaretinin Genişletilmesi” başlıklı bir makale kaleme aldı. İngilizce olarak yayınlanan makalede Cengiz, suç örgütü lideri Sedat Peker’in anlatımlarına atıf yaptı.

“TÜRK POLİTİKACILAR YERLİ EROİN KAÇAKÇILIĞI ÖRGÜTLERİ KURDU”
Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Türkiye ile Venezuela arasındaki uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasını hatırlatan Cengiz, “Ayrıca, Türk hükümetindeki politikacıların ve üst düzey bürokratların yerli eroin kaçakçılığı örgütleri kurduklarına dair söylentiler de var. 2010’ların başından beri sayıları giderek artan polis memurları, hakimler, savcılar ve devlet görevlilerinin açıklamaları da devlet yetkililerinin sadece uyuşturucu kaçakçılarıyla gizli anlaşma yapmakla kalmayıp, aynı zamanda devam eden uyuşturucu ticareti faaliyetlerine aktif olarak dahil olduklarını göstermektedir.” iddiasında bulundu.


TC-ATA kuyruk kodu özel jet, 4 Ağustos 2021’de Brezilya’da 45,6 milyon euro değerinde kokainle yakalandı. Başbakanlık tarafından bir dönem kullanılan uçak, Tayyip Erdoğan tarafından da kullanıldı.

“40 BİN POLİSİN GÖREVDEN ALINMASI”
Cengiz, Türkiye’de polislerin ihracının da uyuşturucu ticaretiyle ilgisini şu sözlerle özetledi: “2013’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesi ve çevresini de kapsayan 17 ve 25 Aralık yolsuzluk skandalları ve şüpheli 15 Temmuz 2016 darbe girişimine eşit derecede sert tepki vermesi, 40.000 polis memurunun görevden alınmasıyla sonuçlandı. – narkotik görevlilerinin tüm birimleri dahil. Erdoğan ve bakanları bu tasfiyelerin olumsuz etkilerini umursamayarak hükümetteki üst düzey konumlarını korumaya öncelik verdiler.” diye yazdı.
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