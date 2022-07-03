Samanyolu Haber /Dünya / ABD’li Senatörden flaş Türkiye açıklaması: ‘Kızdıracağımız kararlar aldık…’ /03 Temmuz 2022 13:02

ABD’li Senatörden flaş Türkiye açıklaması: ‘Kızdıracağımız kararlar aldık…’

ABD'li Demokrat Chris Murphy, gündeme ilişkin konuları Yunanistan'da faaliyet yürüten Ta Nea gazetesine değerlendirdi. Murphy, ABD'nin, Suriye konusunda Türkiye'yi "kızdıracağı" kararlar aldığını söyledi.

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Murphy, Türkiye ile ilişkilerde çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Türkiye, zaman zaman bize bir ayağının NATO'da, bir ayağının da Kremlin'de olmasını istediği konusunda çok net mesajlar gönderiyor" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK KARARLAR ALDIK'
Senatör Murphy, ABD'nin, Suriye konusunda Türkiye'yi "kızdıracağı" kararlar aldığını dile getirerek, "Suriye'deki Kürt güçleriyle (YPG/SDG) ittifak kurma kararımızın sonuçları oldu. Bazen verdiğimiz kararların nasıl bir sürtüşme sebebi olduğunu anlamıyoruz. ABD ile Türkiye arasındaki bölünmenin tek sorumlusu Ankara değil; ABD, son on yılda ilişkimizde sorunlara neden olan adımlar attı" diye konuştu.

Murphy ayrıca, "Türkiye tarafından satın alınan Rus savunma sistemi (S-400) sürecini izlemeye devam edeceğiz, ancak Türkiye ile işlevsel ve kapsamlı bir savunma ilişkimizin olduğu bir noktaya geri dönmemizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BÖLGEDE ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA'
Chris Murphy, Yunanistan ile ilişkilere değinerek, "Son 5 yılda Yunanistan ile daha yakın işbirliği kazandık. Türkiye ile güçlü ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yunanistan ile Türkiye arasında mevcut ve gelecekteki olası gerilimleri yatıştırmak için bir aracı olarak hareket edebileceğimizi umuyoruz, zor durumdayız" dedi.

Murphy, Yunanistan ile her zamankinden daha yakın olduklarına işaret ederek, "Kongre yeni derin ortaklığımızı tanımaya dikkat ediyor. Ancak Türkiye, özellikle Suriye konusunda yıllardır güvendiğimiz bir ülke. Türkiye'nin hem denizlerde hem de Kıbrıs'ta karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça görüyoruz" diye konuştu.

Murphy ayrıca, Yunanistan ve Türkiye'yi kesinlikle bir araya getirmeye çalışacak durumda olduklarını vurgulayarak, "ABD geçmişte, Kıbrıs'ta bugün olması daha az olası olan gerilimin azaltılması için zemin hazırlamaya çalışmakta başarılı oldu" diye konuştu.
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