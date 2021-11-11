ABD’li senatörlerden Biden’a HDP mektubu

Aralarında Christ Van Hollen, Jamse Lankford, Angus King S. Jr, Sherrod Brown, Ron Wyden, Thom Tillis, Edward J. Markey, Jeffrey A. Merkley, Jeanne Shaheen ve Corry A. Booker’ın bulunduğu 10 senatör Biden’ı HDP’ye açılan kapatma davası konusunda uyardı.







Senatörler ortaklaşa imzaladıkları mektupta, “Sizi Türkiye ile ilişkilerde ülkemizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensiplerine bağlı kalmaya çağırıyoruz ve Erdoğan’ın HDP’nin kapatılmasının veya vekillerinin yasaklanmasının Türkiye için çok ciddi sonuçları olacağını anlatmaya çağırıyoruz” dedi.