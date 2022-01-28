ABD’li senatörlerden Biden’a Türkiye’deki sansürle mücadele çağrısı





ABD'de üst düzey senatörler, Başkan Joe Biden'a Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin uyguladığı sansürle mücadele etme çağrısı yaptı.





Federal hükümete bağlı ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) dün açıkladığı bir raporda Türkiye, Rusya, Çin, Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde son 5 yılda özellikle dijital içeriklere yönelik sansürün ABD şirketlerinin faaliyetlerini kısıtladığı belirtildi.





ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in haberine göre raporda, bu ülkelerin Google ve Apple gibi ABD şirketleri için önemli pazarlar olduğuna dikkat çekildi.





ABD Senatosu'na bağlı Finans Komitesi Başkanı Demokrat Ron Wyden ve Cumhuriyetçi Senatör Mike Crapo, raporun yayınlanmasının ardından ABD yönetimine bu ülkelerde uygulanan sansürle mücadele için ticaret araçlarını kullanma çağrısı yaptı.



