ABD’li senatörlerden Türkiye’ye ‘yaptırım tehdidi’

Suriye’de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) yeni bir operasyon hazırlığında olduğu belirtilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile SMO arasındaki ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ayrıca ‘Washington’ın ateşkesin mümkün olduğu kadar süreyle uzatılmasını arzu ettiğini’ söylemişti.





Diken'de yer alan habere göre ABD’li senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham da ‘Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) ateşkesi yenilememesi halinde Türkiye için yaptırım tasarısı’ hazırlayacaklarını duyurdu.





Chris Van Hollen, Lindsey Graham’la ortak açıklamasını X‘ten paylaştı.





Açıklama özetle şöyle dendi:





“Türkiye başta Kobani şehri olmak üzere sınır boyunca askerden arındırılmış bir bölge teklifi de dahil ateşkesi uzatmayı reddetti. Türkiye’nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik kaygıları olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliğe zarar vermektedir ve ABD buna seyirci kalamaz.





Dün SDG Generali Mazlum Abdi’yle görüştük ve Suriyeli Kürt ortaklarımıza olan desteğimizi bir kez daha yineledik. ABD sürekli bir ateşkes ve silahtan arındırılmış bir bölge için baskı yapmak üzere elindeki tüm araçları derhal kullanmalıdır.





Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse 2019’da ortaklaşa sunduğumuz tasarıya benzer iki partili yaptırım yasasını bu hafta sunmayı planlıyoruz.”





SDG’nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor.





ABD’nin Türkiye yaptırımları

ABD, Türkiye’ye daha önce S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulamıştı.





Bu kapsamda Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanmıştı.





S-400 alımından dolayı da Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında bir dizi yaptırım yürürlüğe sokulmuştu.



