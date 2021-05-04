ABD’li şirketler Biden'dan misilleme istedi: Listede Türkiye'de var

ABD'de aralarında Amazon ve Facebook'un da olduğu en büyük internet tabanlı şirketlerini temsil eden lobi grupları, ülke yönetimini, Türkiye'nin dahil olduğu bazı ülkelerin uyguladığı dijital hizmet vergisinin kaldırılması için müzakerelerde bulunmaya çağırdı.





ABD’li dijital devler, söz konusu ülkelerde verginin kaldırılmaması durumunda durumunda misilleme olarak ABD’den bu ülkelere karşı ek gümrük vergisi (tarife) adımı atmasını istedi.





Türkiye’de 1 Mart 2020’den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi düzenlemesine göre, Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelindeki hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi olmuşlardı.





TOPLAM MALİYET 3,1 MİLYAR DOLAR, KARŞI VERGİ GELEBİLİR

Bloomberg’ün haberine göre, Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Birliği (CCIA) avukatı Rachael Stelly, ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) dün yaptığı açıklamada, Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere'nin uyguladığı dijital vergilerin Amerikan şirketlerine maliyetinin 3,1 milyar dolar olduğunu söyledi.





ABD Ticaret Temsilciliği, bu hafta planlanan bir dizi görüşme neticesinde söz konusu ülkelere yönelik, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. bölümü uyarınca yıllık 1 milyar dolara ulaşabilecek karşı tarife uygulama kararı alabilir.





Buna göre ABD'ye gelen İtalyan kravatlarından İspanyol ayakkabılarına, Türk halılarından İngiliz güzellik malzemelerine çok sayıda ürün yıllık yüzde 25'e ulaşan bir tarife ile karşı karşıya kalabilir.





OECD ÇÖZÜMÜ ÖNERİSİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2015 yılından bu yana, iş yaptıkları pazarda fiziksel varlığı çok az olan veya hiç olmayan şirketlerin nasıl vergilendirileceğine dair küresel bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor ve bu hedefe 2021 yılının ortasına kadar ulaşmayı hedefliyor. Ancak müzakerelerin yavaş ilerlemesine tepki olarak ülkeler, 2019'da kendi tek taraflı önlemlerini açıklamaya başladı.





Stelly, CCIA'nın ABD Ticaret Temsilciliği'ne, “bu ülkeleri caydırmak için elindeki araçları kullanma ve diğer ülkelere güçlü bir mesaj gönderme” çağrısında bulunduğunu belirtti.









“Tarifeler yalnızca belli şartlar altında, hedefli olarak ve ticaret partnerinin davranışını değiştirmeye yönelik olarak açık bir strateji altında kullanılmalı” diyen Stelly, bununla birlikte, “ticari çatışmaları ortaya çıkarabilecek ayrımcı ulusal dijital vergiler yerine, bir OECD çözümünün ileriye dönük en iyi çözüm olmaya devam ettiğini” söyledi.





ŞİRKETLER VERGİNİN YAYILMASINDAN ENDİŞELİ

Sektör temsilcileri, vergilerin büyük bir idari yük oluşturduğunu söylüyor çünkü şirketlerin her ulusal vergi için ayrı uyum önlemleri oluşturması gerekiyor ve teknoloji grupları, bu yönde vergi uygulamalarının artmasından endişe duyuyor.





Sektör şirketlerini temsil eden bir başka kurum olan Internet Birliği'nin ticaret politikası direktörü Jordan Haas, ABD hükümetinin Brezilya, Kanada ve Vietnam gibi kendi dijital vergilerini uygulamayı düşünen ülkelerle temasa geçmesi gerektiğini söyledi.





Görüşmelerde ithalatçıları ve internet üzerinden satış yapmayan perakendecileri temsil eden gruplar ise, tarifelerin bedelinin Amerikan tüketicileri tarafından ödeneceğini belirterek, bu çağrıya karşı çıktılar. Target Corp. ve Best Buy Co.'nun üye olduğu Perakende Endüstrisi Liderleri Birliği'nden Blake Harden, tarifelerin, bu ülkeleri dijital vergi uygulamasından vazgeçirmeyeceğini öngördü. Harden, ABD'nin Çin ile ticaret savaşına işaret ederek, tarifelerin, ülkelerin davranışlarını değiştirmede etkisiz kaldığını savundu.





TÜRKİYE’DE MART 2020’DE UYGULAMAYA GİRDİ

Türkiye'de 1 Mart 2020’den itibaren uygulanma başlanan Dijital Hizmet Vergisi’nde ilk tahsilat Nisan 2020'de yapılmış ve 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kalemden toplamda 1 milyar 61 milyon TL'lik gelir elde etmişti.





2021'in ilk üç ayında bu kalemden toplanan vergi 600 milyon TL'ye ulaştı.





2021'in tamamı için Dijital Hizmet Vergisi kaleminden devletin toplamayı hedeflediği tutar 1 milyar 424 milyon TL seviyesinde bulunuyor.





ORAN YÜZDE 7,5

7 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak hayatımıza giren 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi düzenlemesine göre, Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınıyor.









Bu verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları. Türkiye’deki hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf tutuldu. Mükellef olabilmek için hem 750 milyon Euro hem de 20 milyon TL kıstasının ikisinin de karşılanması gerekiyor