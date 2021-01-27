Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi /27 Ocak 2021 18:18

ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi

ABD ve Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre okullar koronavirüs salgınında merkezi konumda bulunmuyor. Uzmanlara göre kurallara uymak koşuluyla yüz yüze eğitime geçmekte sakınca yok.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, mesafe ve maske takılması gibi koruyucu önlemlerin uygulandığı okulların enfeksiyon merkezine dönüşme riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Önleme  Dairesi (CDC) tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırmada, yüz yüze eğitimin devam ettiği ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullardan toplanan veriler incelendi. Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren uzmanlar,  incelenen okullar arasında koronavirüs enfeksiyonlarına rastlandığını, ancak "okulların  enfeksiyonların artmasına  önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair çok az kanıt elde edildiğini" belirttiler.

Rahatlatan açıklama
Enfeksiyon vakalarının tespit edildiği okullardan elde edilen verilerle, toplu konutlarda ve çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde görülen vakalar karşılaştırıldığında, buralarda bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden uzmanlar, bu durumun okullara yönelik kaygıyı azalttığına işaret ettiler.

Salı günü araştırmanın sonuçlarının yayınlandığı Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) görüşlerini aktaran araştırma ekibi, elde edilen sonuçlara göre  yüz yüze eğitimin sürdürülebileceğini  veya yüz yüze eğitime geçilebileceğini vurguladı. Ancak uzmanlar okullarda koruma önlemlerinin ihmal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Buna göre mesafe kurallarına uyulması, genel maske zorunluğu getirilmesi, sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve eğitimin kalabalık olmayan küçük gruplarla sürdürülmesi tavsiye edildi. Ayrıca yeni vakaları veya semptom göstermeyenleri  hızla tespit edip önlem alabilmek için öğretmen ve öğrencilere  koronavirüs testlerinin  de sıklıkla yapılması gerektiği ifade edildi.  Ayrıca kapalı alanlarda spor ve diğer etkinliklerin yapılması hakkında da çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.



Aşı umutları artırdı

Raporu kaleme alan uzmanlar, çok sayıda koronavirüs aşısının ruhsat alması nedeniyle 2021-2022 öğretim yılında eğitim ve spor etkinliklerinin daha güvenli ortamlarda gerçekleşmesi için "ufukta çok fazla umut var" ifadesini kullandılar. 

Bu arada dünya çapında sağlık otoriteleri, çok daha kolay bulaşabilen mutasyona uğramış koronavirüs varyantlarının yayılmasından endişe duyuyor.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  yeni  virüs varyantlarının çocuklar ve ergenlere daha kolay bulaşıp bulaşmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor. AncakDSÖ tarafından geçen hafta açıklanan raporda   okulların kapatılmasının öğrencilerde sağlık sorunlarına ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceği endişesi dile getirilmişti. Aynı raporda, bu nedenle  okulların kapatılmasının "son çare olarak, belirli bir zamanla sınırlı ve sadece yoğun bulaşma alanlarında yerel düzeyde uygulanması gerektiğine" vurgu yapılmıştı.

Şu anda Almanya'da 14 Şubat'a kadar yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle okullar ve anaokulları kapalı. Sadece anne ve babaları çalışmak zorunda olan çocukların kabul edildiği acil sınıflar oluşturuldu. Bununla birlikte, vaka sayılarında kaydedilen azalma nedeniyle okulların yeniden aşamalı olarak normal eğitime geçmeleri  de tartışılıyor.
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