Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li yetkililer: Türkiye, Karadeniz bildirimini yanlış anlamış olabilir /15 Nisan 2021 15:11

ABD’li yetkililer: Türkiye, Karadeniz bildirimini yanlış anlamış olabilir

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararından vazgeçmesinin ardından Reuters’a konuşan yetkililer, “Türkiye'nin ilk bildirimi yanlış anladığını” öne sürdü.

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ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi gönderme kararından vazgeçmesinin ardından Reuters’a konuşan yetkililer, ‘Türkiye’nin ilk bildirimi yanlış anladığını’ öne sürdü. Türk diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Türkiye’ye geçişin iptal edildiğini sözlü olarak bildirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edildi.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin ilk bildirimi yanlış anladığını ve gemilerin Karadeniz’e konuşlandırılmasının teyit edilmediğini öne sürdü. Yetkililer, “ABD’nin Karadeniz’e potansiyel geçişler konusunda Türkiye’yi sık sık bilgilendirir ancak yapılan bir talep illa gemilerin geçeceği anlamına gelmez. Geçme kararının kesinleşmesi halinde gerekli onayın alınmış olmasını garanti eder.” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: YAZILI BİLDİRİM GELMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Eğer gemiler bugün geçmezse, 15 gün önceden bildirim süreci tekrar başlamış olur. ABD sözlü olarak dün bize ulaşarak geçişleri iptal ettiğini söyledi, yazılı bildirim gelmedi. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında taraf tutmuyor. İkisinin arasındaki krizlerin sorumlusu Türkiye değildir.” demişti.

ABD, daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuş, savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan’da Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılacağı açıklanmıştı.
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