ABD, Maduro’yu terörist ilan edip yakalanması için 50 milyon dolarlık ödül koydu

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “Cartel de los Soles” (Güneşlerin Karteli) adlı terör örgütünün başı ilan etti. ABD, Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için 50 milyon dolarlık rekor bir ödül koydu.





Ek Yaptırımlar Getirildi, Başına Ödül Konuldu

ABD yönetiminin bu kararı, iki ülke arasındaki gerilimi doruk noktasına taşıdı. Yapılan açıklamayla birlikte, Cartel de los Soles örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Nicolas Maduro ve diğer üst düzey yetkililere ek yaptırımlar getirildi. Yeni düzenlemeyle, ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar derhal bloke edilecek. Bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapılması da yasaklanacak.





Kararın en dikkat çekici yönü ise ikincil yaptırım riski. Suç örgütüyle iş yapan yabancı finans kuruluşları da bu yaptırımlara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. ABD, Maduro’yu uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyordu. Terör örgütü ilanının ardından gelen 50 milyon dolarlık ödül, ABD’nin bu iddialarındaki ciddiyetini ortaya koyuyor.





Venezuela Tepki Gösterdi

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bu hamlesine sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi. Caracas yönetimi, “Cartel de los Soles” adlı örgütün varlığını kesin bir dille reddettiğini yineledi. Açıklamada, ABD’nin kararının “kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimi” olduğu ifade edildi. Venezuela, ABD’yi ülkede “rejim değişikliğini” hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçladı ve şu ifadelerle ABD Başkanı Donald Trump yönetimine seslendi:





“Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir.”