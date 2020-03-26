ABD, Maduro'nun başına 15 milyon dolar koydu

Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapıldı. Açıklamada ABD Adalet Bakanlığı’nın “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu” gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirildi.







Venezuelalı yetkililer ‘narko-terör’ ile suçlandı. Maduro’nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtildi.





Açıklamada, Maduro’nun tutuklanması ya da yakalanması için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar, hakkında iddianame hazırlanan diğer kişilere ilişkin bilgi verenlere de 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği ifade edildi.





Söz konusu kişilerle ilgili, “Bu kişiler, Maduro rejiminde üst düzey görevlerde bulunurken, Venezuella hava üssünden ayrılan uçakların ve ülkenin limanlarını da kontrol ederek, ülkeden narkotik maddelerin sevk edilmesine yardımcı oldular” ifadesi kullanıldı.