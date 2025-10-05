ABD mahkemesi, ''Portland’a asker göndermesini'' durdurdu

Kararda, şehirdeki protestoların ölçeğinin federal güçlerin devreye girmesini gerektirecek düzeyde olmadığı ve adımın Oregon’un egemenliğine zarar vereceği vurgulandı.



“Bu ülke sıkıyönetimle değil, hukukla yönetilir”



Oregon Bölge Mahkemesi Yargıcı Karin Immergut, kararında şu ifadeye yer verdi:



“Bu ülke, sivil işlere askeri müdahaleye karşı hükümet aşırılığını reddetme geleneğine sahiptir. Bu gelenek, anayasal hukukla yönetilen bir ülke olduğumuz gerçeğine dayanır.”



Immergut, kentteki protestoların “küçük ve çoğunlukla olaysız” geçtiğini belirterek, Trump’ın kararının “gerçeklerle bağdaşmadığını” ifade etti.



Beyaz Saray karara itiraz edecek



Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Portland’daki şiddet olaylarının ardından federal varlıkları koruma yetkisini yasal biçimde kullanmıştır. Daha üst bir mahkeme tarafından haklılığımızın teyit edileceğini bekliyoruz,” dedi. Yönetim, 9. Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak temyiz sürecini başlattı.



Trump yönetimi geçen hafta, Oregon Ulusal Muhafızlarından 200 askeri federal göreve çağıracağını açıklamış, bunun “federal binaların güvenliği için gerekli olduğunu” savunmuştu. Oregon yetkilileri ise bu iddiayı “gerçek dışı ve abartılı” olarak nitelemişti.



Protestolar genişliyor



Portland’daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde haftalardır küçük çaplı gösteriler sürerken, Ulusal Muhafız kararının ardından katılım arttı.

Cumartesi günü, aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi ICE binasına yürüdü. Federal ajanlar kalabalığa biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti; en az 6 kişi gözaltına alındı.



Yetkililer, protestoların öncesinde eylemlerin sadece bir sokakla sınırlı olduğunu, ancak asker konuşlandırma planının açıklanmasından sonra şehrin farklı bölgelerine yayıldığını belirtiyor.



Daha önce Los Angeles ve Chicago kararı



Geçtiğimiz ay, Los Angeles’a gönderilen 4 bin 700 askerin yasa dışı olduğuna hükmeden bir mahkeme kararı verilmiş, sadece sivil yasaları uygulamayan 300 askerin kentte kalmasına izin verilmişti. Aynı gün Trump, Chicago’ya 300 Ulusal Muhafız gönderilmesini onaylamıştı.



Immergut’un kararı, Trump yönetiminin güvenlik gerekçesiyle askeri yetkileri genişletme girişimlerine karşı önemli bir hukuki fren olarak değerlendiriliyor.