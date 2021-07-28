Samanyolu Haber /Dünya / ABD mahkemesi reddetti: Erdoğan'ın koruma terörüne tazminat cezası geliyor /28 Temmuz 2021 10:52

ABD mahkemesi reddetti: Erdoğan'ın koruma terörüne tazminat cezası geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile protestocular arasında 4 yıl önce meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili görülen davada temyiz mahkemesi Türkiye'nin itirazını reddetti.

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Mahkemenin ret kararı Türkiye aleyhine açılan ve Ankara tarafından temyize taşınan iki farklı tazminat davasının devam etmesi anlamına geliyor.

Üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'yi suçlu bulan alt mahkeme kararını incelerken, ABD hükümetinden de görüş talep etmişti. Bu görüş 10 Mart 2021'de ABD Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlıkları tarafından açıklanmış ve Türkiye aleyhine çıkmıştı.

ABD'deki bakanlıkların Türkiye aleyhine bildirdiği görüşte vurgulanan bir diğer konu ise, "protestocuların saldırıya uğradığında zaten yerlerde olduğu, kaçmaya çalışanların da yine Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilmesiydi."

Bu durumlardan hiçbirinin yabancı ülke liderlerini koruyan güvenlik güçlerine tanınan ayrıcalıklardan olmadığının altı çizildi.

ABD'de 1978'de kabul edilen "Yabancı Devlet Liderleri Dokunulmazlık Yasası" (FSIA - Foreign Sovereign Immunities Act) ülkede görevli yabancı güvenlik güçlerine bazı imtiyazlar tanıyor. Ancak söz konusu kanunda, kesin çizgilerle bu imtiyazlar ve haklar açıklanmıyor.

2017'deki arbedede ne yaşanmıştı?

16 Mayıs 2017'de başkent Washington'da Türkiye kökenli ABD vatandaşı bir grup, ellerinde "Demirtaş’a özgürlük" pankartıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar atmış, o esnada bölgede bulunan Erdoğan'ın korumaları gruba müdahale etmişti. Tekme ve yumrukların kullanıldığı müdahale anına dair görüntü gündeme oturmuştu.

Olayın büyümesi sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelmiş, bölgeye ABD'li ek emniyet kuvvetleri takviye edilmişti.
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