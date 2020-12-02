ABD Mahkemesi Trump'ın çalışma vizesi kısıtlamasını kaldırdı





Trump yönetiminin aldığı karara göre, H-1B çalışma vizesiyle yurtdışından eleman getiren firmaların, bu kişilere daha fazla maaş ödemesini, bu tarz vizeyle Amerika’ya gelebilecek meslek gruplarının da kısıtlanmasını öngörüyordu.





Daha yüksek maaş uygulaması Ekim ayında yürürlüğe girdi. Meslek gruplarına yönelik kısıtlamalar da önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacaktı.





ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White, Çalışma Bakanlığı’nın söz konusu kararlar yürürlüğe girmeden önce gereken 30 günlük bekleme ve değerlendirme süresini uygulamadığına hükmetti.





Yargıç White ayrıca, H-1B tipi vize uygulamasında salgın nedeniyle kısıtlamaya gidilmesinin de geçersiz bir gerekçe olduğuna karar verdi.





İç Güvenlik Bakanlığı, salgın nedeniyle daralan ekonomi ve işsizliği gerekçe göstererek söz konusu vize kısıtlamasının acilen devreye alınması gerektiğini ileri sürmüştü.





Ancak mahkeme, kararın Ekim ayına kadar duyurulmadığı ve bir aciliyet işaret edemeyeceğine karar verdi.





H-1B tipi çalışma vizesi, belirli alanlarda uzmanlaşmış ve en az üniversite ya da dengi okul mezunlarına verilen bir vize türü. ABD, her yıl en fazla 85 bin kişiye bu vizeyle çalışma olanağı sağlıyor. Bu vize özellikle teknoloji, mühendislik ve sağlık alanında çalışanlara veriliyor.