ABD mahkemesinden Türkiye'ye ret

The Hill'in haberine göre dava, Mayıs 2017'de Erdoğan'ın Washington ziyareti esnasında çoğunlukla Kürt ve Ezidi kökenli etnik azınlıklardan oluşan bir grup protestocunun Türk büyükelçiliği konutu dışındaki Türk güvenlik görevlileri tarafından şiddetli bir şekilde saldırıya uğradığı bir dizi olaydan kaynaklanıyor.







Olaydan kısa bir süre sonra sayıları 10'u aşan Türk güvenlik görevlisine karşı federal mahkemede ayrı ayrı davalar açıldı, ancak açılan davalar olaydan yaklaşık bir yıl sonra ve aynı zamanda Türkiyede tutuklu bulunan Rahip Brunson'ın serbest bırakılıp Amerika'ya dönüşüne denk gelen bir zaman zarfında düştü.





2016 yılında Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan’ın konuşması esnasında Brookings Enstitüsü'nün dışında gösteri yapan protestoculara ve gazetecilere saldırmış ve herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştı.





Haberde aktarılana göre benzer şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2017'deki Sheridan Circle saldırılarından sonraki belgelerinde yer alan ifadeler, Türk güvenlik görevlilerinin Erdoğan'ın ziyareti boyunca ABD Diplomatik Güvenlik ve Gizli servisiyle yetkililerine birçok defa fiziki saldırıda bulunduğunu gösteriyor.





ABD Bölge Hakimi Colleen Kollar-Kotelly'nin, perşembe günü davanın bir sonraki aşamasına geçilmesi noktasında görüş bildirmesiyle birlikte, Türk hükümetine karşı Sheridan Circle kurbanları adına açılan dava henüz devam ediyor.





Bunun yanısıra mahkeme, Türkiye’nin kendi güvenlik çıkarları dahilinde hareket ettiği ve bu nedenle ABD’deki Amerikan yargı sistemine tabi olan yargı yetkisinden muaf olduğu iddiasını reddetti.





Devam eden dava süreciyle ilgili konuşan Cohen Milstein'ın ortağı ve firmanın insan hakları uygulama grubu Başkanı Agnieszka Fryszman, ‘’Mahkeme'nin, Türkiye'nin güvenlik görevlilerinin Sheridan Circle'daki barışçıl protestoculara yönelik saldırısını gösteren saatlerce video kasetini izlemesinden memnuniyet duyuyoruz’’ ifadesini kullandı ve ekledi:





"Mahkemede iddialarımızı kanıtlamayı ve insan hakları ihlallerine karşı protesto sırasında saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan müvekkillerimiz için adil bir sonuç almayı dört gözle bekliyoruz. Mahkemenin, yabancı bir ülkenin temsilcilerinin, ABD'de ifade özgürlüğüne yönelik şiddetli saldırılarına karşı dokunulmazlığının olamayacağı yönündeki kararından da memnuniyet duyuyoruz."





Davacıların avukatlığını yapan Doug Bregman ise, “Diktatörlere, bu ülkedeki göstericilere, kendi, muhaliflerine yaptıklarını burada yapamayacakları mesajını veriyoruz” dedi.