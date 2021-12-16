Samanyolu Haber /Dünya / ABD mahkemesinden yeni Halkbank kararı /16 Aralık 2021 21:21

ABD mahkemesinden yeni Halkbank kararı

ABD'de sürmekte olan Halkbank davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla banka yönetimince yapılan ikinci başvurunun da reddedildiği ifade edildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Can Kâmiloğlu imzası taşıyan habere göre ABD’de devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, istinaf mahkemesine ikinci kez yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Daha önce ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne bir alt mahkemenin kararını temyiz için başvuran ve temyiz talebi reddedilen Halkbank, mahkemeye 5 Kasım’da yeni bir başvuruda daha bulunmuştu. Halkbank son başvurusunda, yeni bir duruşmayla temyiz davasının yeniden görülmesini ve mahkemenin daha önce almış olduğu ret kararını gözden geçirmesini istemişti.

Halkbank’ın, 27 sayfalık yeniden yargılanma ve yeni bir duruşma yapılması talebi bankanın ABD’deki avukatları Robert M. Cary, Simon Latcovich, Eden Schiffmann, James W. Kirkpatrick’ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı’nın elektronik başvuru sistemi üzerinden 5 Kasım günü yapılmıştı.

Halkbank’ın ikinci kez hakkında çıkan kararın temyiz edilme talebi bir üst mahkemede incelendikten sonra karara bağlandı. Üç temyiz hakiminin incelediği Halkbank’ın başvurunun kabul edilmediğiyle ilgili kararının belgesi, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin Katibi Catherine O’Hagan’ın imzasıyla yayınlandı.

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