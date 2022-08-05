Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Maymun Çiçeği'nden dolayı acil durum ilan etti /05 Ağustos 2022 03:02

ABD, Maymun Çiçeği'nden dolayı acil durum ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri 6 binden fazla kişinin yakalandığı maymun çiçeği salgınından dolayı acil durumu ilan etti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri 6 binden fazla kişinin yakalandığı maymun çiçeği salgınından dolayı acil durumu ilan etti. Kararın ateş, yorgunluk ve vücut ağrısı gibi belirtilere yol açan virüsle mücadeleye kaynak ayrılmasının önünü açması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden yönetimi maymun çiçeği virüsü aşı dozlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

New York, San Francisco gibi büyük şehirlerdeki klinikler talebi karşılamaya yetecek kadar aşının kendilerine ulaşmadığını vurguluyor.

Beyaz Saray şimdiye kadar 1,1 milyon doz aşı imkanı sağladığını ve haftada test kapasitesini de 80 bine çıkardığını kaydetti.

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