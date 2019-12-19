ABD meclisinden Türkiye suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman üyelerinden Ilhan Omar, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sırasında sivillere karşı kimyasal silah kullanıp kullanılmadığının araştırılması çağrısında bulundu.Demokrat Parti Minnesota milletvekili Ilhan Omar, talebini ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’ye yazdığı mektupta dile getirdi.
Mektubunda, ABD’nin bir NATO müttefikinin "Kürt sivilleri" beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.09.2017 tarihinde Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar'ı kabul etmişti.