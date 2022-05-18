ABD medyası: Çin'de yolcu uçağı kasten düşürüldü

Boing 737-800 tipi yolcu uçağı Çin'in güneyinde, Kunming ve Guangju kentleri arasında düşmüş, 132 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.







Amerikalı yetkililer tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, uzmanlar şu ana kadar uçakta mekanik ya da teknik bir arıza tespit etmedi.





Wall Street Journal gazetesi ise enkazdan çıkarılan uçağın "kara kutusunun" yani uçuş kayıtlarının, birinin uçağa, dik açıya yakın bir dalış talimatı verdiğine işaret ettiğini yazdı. Haber, ABD havacılık yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme hakkında "bilgi sahibi bir kaynağa" dayandırıldı.





ABC News televizyonu da ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, uçağın kasten düşürüldüğü görüşünü aktardı.





