ABD medyasından flaş iddia: Rusya ve ABD kapalı kapılar ardında ne konuştu?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken dikkat çekici bir iddia ABD medyasından geldi… ABD’nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD ile Rusya arasında üst düzey görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu.







Gazete, “Kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, Putin’in üst düzey yardımcılarıyla yapılan görüşmeye katıldı” başlığıyla duyurduğu gelişmede Jake Sullivan’ın Rus mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktardı. Gazete, gerilimin tırmanması ve nükleer silah tehdidinin de gündeme geldiğini yazdı.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın Putin’in dış siyaset danışmanı Yuri Ushakov ile görüştüğünü yazan gazete, “Sullivan ayrıca doğrudan Rusya hükümetiyle de iletişime geçti. Nikolai Patruşev ile görüştü” ifadesine yer verdi. Gazete, bu iddiaları ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdı.





AMACIMIZ İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK TUTULMASI

Yetkililer, “Bu gelişmeler Ukrayna’daki savaşta bir çözüme ulaşmak değil, gerilimin tırmanmasına karşı önlem almak ve iletişim kanallarının açık tutulması” dedi.





Beyaz Saray, Sullivan ile herhangi bir üst düzey Rus yetkilinin görüşmediğini açıklarken bugün İngiliz haber ajansı Reuters da haberin devamını yaptı. Reuters haber ajansı, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un gazetecilere yaptığı açıklamaları “son dakika” ibaresiyle aktardı. Peskov, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu söylerken, Rusya ile ABD arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir soruya ise yanıt vermedi.





Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte yumuşama belirtisi göstermişti. Biden göreve geldiği ilk dönemde Putin ile görüşmüştü. İki isim Cenevre’de 2021’in Haziran ayında Cenevre’de bir araya gelmişti. Biden ile Putin Aralık 2021’de iki kez ve 2022 Şubat’ında ise bir kez görüşmüştü.