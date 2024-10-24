Samanyolu Haber /Gündem / ABD menşeli ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya’ya ihracatı engellendi /24 Ekim 2024 11:06

ABD menşeli ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya’ya ihracatı engellendi

ABD, özellikle Türkiye gibi ülkelerin aracılığıyla Rusya’ya askeri bileşenlerin tedarik edilmesini engellemeye odaklanmış durumda.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

İngiliz Financial Times gazetesine göre, Türkiye’nin gümrük sisteminde son haftalarda yapılan değişikliklerle ABD menşeli malların Rusya’ya ihracatının engellendiği belirtiliyor.

Türkiye, ABD’nin uyarılarının ardından askeri bağlantılı elektronik ekipmanların Rusya’ya ihracatını durdurdu. Bu karar, Türkiye’nin Batı yaptırımlarına uyma konusundaki tutumunda önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da yaptırımların Rusya’ya yönelik daha da sıkılaştırılacağını ve Kremlin’in savaş çabalarına destek veren üçüncü ülkelere yönelik önlemler alınacağını duyurmuştu.

Washington, Türk yetkililere defalarca uyarılarda bulundu

Biden yönetimi, Türk yetkililere defalarca uyarılarda bulundu. ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, geçtiğimiz ağustos ayında Ankara ve İstanbul’da bu konuyu görüşmek üzere üst düzey Türk yetkililerle bir araya geldi.

Axelrod, FT’ye verdiği demeçte, Türk hükümetinin ABD’nin kaygılarını anladığını belirtti. FT’nin aktardığına göre, Türkiye’nin Rusya’ya bu tür malların ihracatı 2022 yılında zirve yapmış, ancak 2023’te büyük ölçüde düşüş gösterdi. 

Ancak savunma sanayi mallarının Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler üzerinden Rusya’ya ulaşmaya devam ettiği belirtiliyor. Türkiye’nin Batı yaptırımları ile ilişkilerini dengelemeye çalıştığı vurgulanıyor.

Bu süreçte, Çin ve Hindistan gibi ülkeler de Rusya’ya yüksek teknolojili malzeme tedarik etmeye devam ediyor. Özellikle Çin’in Temmuz 2024’te Rusya’ya 377 milyon dolarlık kritik malzeme ihraç ettiği ifade ediliyor.
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