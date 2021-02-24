Samanyolu Haber /Gündem / ABD Merkez Bankası 'Dijital dolar' için harekete geçti /24 Şubat 2021 18:52

ABD Merkez Bankası 'Dijital dolar' için harekete geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 'dijital dolar' konusunda politika ve teknik açısından çalışma yaptıklarını ve projenin Fed için yüksek düzeyde önceliğe sahip olduğunu söyledi.

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ABD Kongresi'nde konuşan Powell, başta Bitcoin olmak üzere dijital paraların ön plana çıktığı bu dönemde 'dijital dolar' projesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Powell, "Bu, dünyadaki merkez bankalarının ele aldığı bir konu. Dijital doların nasıl oluşturulacağıyla ilgili önemli teknik konular ve yasal düzenleme hususları var. Dijital dolar konusuna bankacılık sistemini negatif sonuçlardan koruyacak şekilde bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

ABD'nin dijital parayı oluşturup kullanıma sunma konusunda dünyada ilk ülke olmak zorunda olmadığını, ancak bu işi doğru bir şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı.
 Yellen: Biden yönetimi, konuyla ilgili araştırmaları destekliyor

Bu arada The New York Times'a konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de, Başkan Joe Biden yönetiminin, dijital doların finansal kapasitesinin araştırılmasına ilişkin araştırmaları desteklediğini söyledi.

Yellen, önceki gün de CNBC'nin sorularını yanıtlarken ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin  düzenleme yapabileceğini belirtmişti.

Yellen, "Söz konusu piyasaların yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemli" demişti.
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