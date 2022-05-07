ABD Merkez Bankası FED'den Türkiye uyarısı

ABD Merkez Bankası Fed’in Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu, Merkez Bankası’nın ödünç alınan dövizleri ödemekte zorlanabileceğini açıkladı.





MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKALARI GEVŞEK

Bloomberg HT’ye konuşan Fed Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu, stagflasyon ortamında merkez bankalarının atması gereken adımlardan bahsederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gevşek para politikasının etkileri üzerine değerlendirmelerini aktardı.





GEVŞEK POLİTİKALAR ENFLASYONU KÖRÜKLER

Stagflasyon ekonomide hem durgunluğun hem de enflasyonun bir arada olmasıdır diyen Altınoğlu, ”Stagflasyon ortamları merkez bankaları için zorluk teşkil eder. Böyle bir ortamda merkez bankası para politikasını sıkılaştırırsa durgunluğu daha da derinleştirebilir. Gevşek para politikası ile enflasyonu daha da körükler, o yüzden merkez bankaları için zorluk oluşturur.” ifadelerini kullandı.





MERKEZ BANKASI KAMUOYUNU İNANDIRMALI

Merkez bankasının enflasyonun kontrolü dışına çıkmasına izin vermeyeceğine kamuoyunu inanması gerektiğini belirten uzman, ”Kredibilite varsa stagflasyon ortamlarında bile enflasyon beklentileri hızla yükselmez. Merkez bankası da bundan istifade ederek daha gevşek bir politikası güderek büyümeyi sağlayabilir” dedi.





EMTİA FİYATLARI ENFLASYONİST BASKI OLUŞTURUYOR

Küresel faizlerin artışa geçtiğini vurgulayan Altınoğlu, “Emtia fiyatlarındaki artış enflasyonist bir baskı oluşturduğuna dair çoğu ekonomist hemfikir. Enflasyonist baskı artarsa küresel faiz artışının devamını beklemek zor” ifadelerini kullandı.