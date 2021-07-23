Samanyolu Haber /Dünya / ABD misyonlarına biyolojik saldırı mı? Hastalanan 200 çalışanla ilgili büyük soruşturma /23 Temmuz 2021 13:49

ABD misyonlarına biyolojik saldırı mı? Hastalanan 200 çalışanla ilgili büyük soruşturma

ABD'nin ülke dışında yaşayan diplomat ve görevlilerinde görülen "Havana Sendromu" ile ilgili dikkat çekici bir açıklama CIA Direktörü William Burns'ten geldi.

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CIA Direktörü William Burns, ABD’nin ülke dışında yaşayan diplomat ve görevlilerinin yaşadığı “Havana Sendromu” ile ilgili açıklama yaptı.

Migren, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara sebep olan Havana sendromu son dönemde birçok ülkede görülmeye başladı. Vakaların artmasıyla birlikte Burns bir açıklama yaparak, “200 ABD’li yetkili ve yakını arasında yaklaşık 100 CIA görevlisi ve aile üyeleri bulunuyor” dedi.

National Public Radio’ya konuk olan Burns, Usame Bin Ladin’i infaz eden ekibi yöneten üst düzey isimleri bu misyon için görevlendirdiğini söyledi. Bu nörolojik soruna neyin sebep olduğunun henüz tespit edilemediğini söyleyen Burns, “Bir yönetici ekibinde çalışanları düşünmeli ve biz de bunu yapmak istiyoruz” dedi.

Burns Aralık ayında katıldığı ABD Ulusal Bilim Akademisi’nin panelinde, “düşmanların” enerji dalgasını insanlara yönlendirdiğini öne sürmüştü.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD'li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunmuyor.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana'da rahatsızlanan ABD'li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD'li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD'de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.

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