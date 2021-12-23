ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi

Buna göre, ABD’nin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 olarak açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 2.3’e revize edildiği bildirildi.





Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdüğü kaydedilmişti.





Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6.7'lik büyüme performansı göstermişti.





Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olmaya devam etti.





Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi.





Yüksek enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının üzerine ortaya çıkan Kovid-19’un Omikron varyantının, ABD ekonomisinin gelecek çeyreklerde büyümesine ilişkin endişeleri artırdı.





Geçen yıl yüzde 3.4 küçülen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.6 büyümesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse 1984’ten beri en yüksek büyüme oranı olacak.





Öte yandan, güçlü büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon nedeniyle, ABD Merkez Bankası gevşek para politikasından çıkışını hızlandırarak, gelecek yıl 3 faiz artışı öngörmüştü.