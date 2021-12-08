Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin ardından Avustralya da Pekin Olimpiyatları’nı boykot edecek /08 Aralık 2021 16:47

ABD’nin ardından Avustralya da Pekin Olimpiyatları’nı boykot edecek

ABD’nin ardından Avustralya da Çin’de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak boykot edeceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, boykot kararını, Pekin hükümetinin Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği insan haklarına yönelik ihlalleri nedeniyle aldıklarını belirtti.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak boykot edeceklerini açıkladı. ANKA’da yer alan habere göre, Başbakan Morrison, Çin’in, kendileri tarafından çeşitli başlıklarda dile getirilen endişeleri ve ihlal uyarılarını dikkate almadığını söyledi. Kararın arkasındaki etmenler olarak, Çin ile diplomatik kanallarda yaşanan zorluklar, Sincan’daki hak ihlalleri ile Pekin hükümetinin Avustralya’nın ithalatına karşı hamleleri gösteriliyor. Avustralya’nın en büyük ticaret ortağının Çin olması nedeniyle Pekin hükümetinin, ekonomik yaptırımlara gidebileceği düşünülüyor.

Başbakan Morrison, Avustralyalı sporcuların oyunlarda yarışacağını, kararın yalnızca diplomatik boykotu kapsadığını belirtti. Avustralya Olimpiyat Komitesi, alınan kararın olimpiyatlarda yarışması beklenen 40 küsur Avustralyalı sporcuyu etkilemeyeceğini onayladı.

ABD’nin başlattığı boykot hamlesinin ardından Çin’in ilk tepkisi, bu hamle nedeniyle ABD’nin bedel ödeyeceğini ve kararlı karşı önlemler alacaklarını açıklamak olmuştu.
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