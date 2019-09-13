ABD’nin bütçe açığı 1 trilyon doları geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gelirler yüzde 3 artış kaydederken, giderlerin aynı süre içinde yüzde 7 arttığı belirtiliyor.





30 Eylül tarihinde bitecek olan bütçe yılı içinde, devletin gelirlerinin yüzde 3 artarak 3 trilyon doları geçtiği, ancak aynı zamanda giderlerin yüzde yedi artarak 4 trilyon 150 milyar doları aştığı kaydediliyor.





GÜMRÜK GELİRLERİNDE ARTIŞ





Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, ABD bütçesinde özellikle gümrük gelirlerinde önemli artış olduğuna dikkat çekiliyor.





ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve diğer ülkeler ile süren ticaret anlaşmazlıkları sonucu devletin gümrük gelirlerinin yüzde 73 artış kaydederek 66 milyar dolara çıktığı belirtiliyor.





Trump, artan gümrük gelirlerini Çin ile ticaret savaşını ABD’nin kazandığının kanıtı olarak görüyor. Ancak gümrük yükünü ABD’li işletmeler taşımak zorunda kalıyor.





TİCARET SAVAŞINDA YUMUŞAMA SİNYALİ





ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü bir açıklama yaparak 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi getirme kararını iki hafta ertelediğini duyurmuş, bunun bir “iyi niyet göstergesi” olduğunu iddia etmişti.





Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında Çin’den de yumuşama sinyalleri geliyor. Pekin Yönetimi Perşembe günü bir açıklama yaparak, ABD’den domuz eti ve soya fasülyesi gibi tarım ürünleri alımının artırılmasının gözden geçirileceğini belirtti.