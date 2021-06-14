Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin gizli raporu ortaya çıktı: Çin’de nükleer tesiste sızıntı /14 Haziran 2021 15:49

ABD’nin gizli raporu ortaya çıktı: Çin’de nükleer tesiste sızıntı

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Biden yönetiminin Çin'deki bir nükleer santralinde sızıntı geldiği iddiasını incelediğini duyurdu. Olayla ilgili bir rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

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ABD medyasında yer alan bir haber uluslararası kamuoyuna bomba gibi düştü…

ABD’nin popüler haber platformlarından CNN’de yer alan haberde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son 1 haftadır Çin’den gelen raporları analiz ettiği ve bu konuda bir kriz çıktığını aktardı.

CNN’in ismini açıklamayan ABD’li yetkililer ve belgelere dayandırdığı haberde Çin’in Taishan Nükleer Santrali’nde bir sızıntı meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili detaylar henüz tam olarak bilinmezken CNN, “Biden yönetimi henüz olay yerinin kriz seviyesinde olmadığını düşünüyor. Bu sızıntının henüz bir tehdit yaratmadığını söylüyorlar” ifadesine yer verdi.

Çin’de fabrikaya ürün tedarik eden Fransız şirket Framatome’nin ABD’li yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçildiği belirtilirken ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin de toplandığı ve durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Biden yönetiminin Fransız hükümetiyle iletişimde olduğu ve aynı zamanda Çin yönetimiyle de görüşmelerin devam ettiği belirtilirken bu aşamada görüşmelerin ne yönde ilerlediği henüz bilinmiyor.

CNN’in haberinde ABD’nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğinin henüz belirlenmediği ve Washington’ın beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.
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