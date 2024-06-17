Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin New Jersey eyaletinde bayram şenliği /17 Haziran 2024 16:54

ABD’nin New Jersey eyaletinde bayram şenliği

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan hizmet gönüllüleri , Türk Kültür Merkezi (TCC) tarafından düzenlenen Kurban Bayramı etkinliklerinde buluştu. Bu yıl bayram, Babalar Günü ile aynı güne denk gelmesinden dolayı özel etkinlikler yapıldı.

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Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı bu renkli programa Amerika da yaşayan farklı etnik kökenli insanlar da ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişle şanslı dört baba, çeşitli hediyeler kazandı. Genç sanatçılardan Ayhan, mini bir konser ile (Türk Müziği) katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.



Adeta festival havasında gerçekleşen etkinlikte cağ kebabından gözlemeye ve farklı tatlılara kadar birçok farklı tad katılımcılara sunuldu.

Daha öncesinden kurulmuş büyük çadırların altında bayramlaşan Türk-Amerikan toplumu, saatlerce birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.



Özellikle aileler ve çocuklar için düzenlenen özel etkinlikler büyük ilgi gördü. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları, illüzyon gösterileri, zıplama evleri, pamuk şeker ve yüz boyama gibi aktiviteler cocukların bayram sevinci yaşamalarına vesile oldu. Çocukların neşesi ve coşkusu etkinliğe ayrı bir renk kattı. Bazı işadamları festivale katılan çocukların tamamına bayram harçlığı vererek miniklerin yüzlerini güldürdü. Festivale katılan bazı Amerikalılar, özellikle yemek standlarına büyük ilgi gösterdi.



Katılımcılar, bu tür etkinlikler düzenleyen vakıfların çabalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu büyük buluşma, New Jersey'deki Türk toplumunun kültürel zenginliğini ve birlikteliğini pekiştirmenin yanı sıra, farklı kültürler arasında köprüler kurma imkanı da sağladı.
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