ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski olan destinasyonlar listesini yayınladı. Liste, en riskliden en düşük riskliye göre seviye verilerek belirlendi. Avrupa’dan da ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye de dördüncü listede ‘riskli ülkeler’ kategorisinde yer aldı.
İşte CDC’nin hazırladığı liste;
Çok riskli ülkeler (5’inci seviye):
• Andora
• Kıbrıs
• Fransa
• Ürdün
• Lihtenştayn
• Portekiz
• Tanzanya
Riskli ülkeler (4’üncü seviye) :
• Barbados
• Cayman Adaları
• Malezya
• Singapur
• Türkiye
Orta riskli ülkeler (3’üncü seviye) :
• Kolombiya
• Küba
• Grenada
• Saint Kitts ve Nevis
Düşük riskli (2’inci seviye):
• Bahreyn
• Yeşil Burun Adaları
• Fiji
• Mali
• São Tomé ve Principe
Risk bilinmiyor (1’inci seviye):
• Cezayir
• Kamboçya
• Monako
• Makao