Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var /07 Aralık 2021 13:49

ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski taşıyan ülkelerin listesini yayınladı. Vatandaşlara 'tavsiye' niteliğinde sayılan listede Türkiye de 'riskli ülkeler' kategorisinde yer aldı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski olan destinasyonlar listesini yayınladı. Liste, en riskliden en düşük riskliye göre seviye verilerek belirlendi. Avrupa’dan da ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye de dördüncü listede ‘riskli ülkeler’ kategorisinde yer aldı.

İşte CDC’nin hazırladığı liste;

Çok riskli ülkeler (5’inci seviye):

• Andora
• Kıbrıs
• Fransa
• Ürdün
• Lihtenştayn
• Portekiz
• Tanzanya

Riskli ülkeler (4’üncü seviye) :

• Barbados
• Cayman Adaları
• Malezya
• Singapur
• Türkiye

Orta riskli ülkeler (3’üncü seviye) :

• Kolombiya
• Küba
• Grenada
• Saint Kitts ve Nevis

Düşük riskli (2’inci seviye):

• Bahreyn
• Yeşil Burun Adaları
• Fiji
• Mali
• São Tomé ve Principe

Risk bilinmiyor (1’inci seviye):

• Cezayir
• Kamboçya
• Monako
• Makao
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