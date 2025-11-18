ABD’nin tasarısı BM'de onaylandı: Gazze'ye barış gücü gidiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze’de Barış Kurulu’nun oluşturulması ve bölgede Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını içeren ABD tasarısını kabul etti. Oylamada 13 ülke “evet” derken, Rusya ve Çin “çekimser” kaldı.





ABD: SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre oylama öncesi konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağın Gazze’deki "çatışmaları" durdurmak ve "sürdürülebilir" barışa ulaşmak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Waltz, tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik "Gazze'de barış planına" dayandığını hatırlatarak Katar, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Pakistan ve Endonezya’nın da plana destek verdiğini dile getirdi.





Waltz, “Size soruyorum, en çok etkilenen bölge olan Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Filistinliler ve İsrailliler bu kararı kabul edebiliyorsa buna kim karşı çıkabilir ki? Bizim oralarda eski bir deyiş vardır. Papa'dan daha Katolik olamazsın” sözleriyle tüm ülkelere tasarıya destek çağrısında bulundu.





TASARIDAKİ ANA ÇİZGİLER

ABD’nin sunduğu tasarı, hem Trump’ın 20 maddelik Gazze planını hem de Mısır’ın Şarm el-Şeyh’te ABD, Türkiye, Katar ve Mısır tarafından imzalanan anlaşmanın devamı niteliğindeki barış sürecini temel alıyor.





Kararda, ateşkesin tüm taraflarca eksiksiz uygulanması gerektiği belirtilerek Gazze'nin yeniden yapılanması sürecinin uluslararası hukuki çatıya sahip “Barış Kurulu” altında yürütüleceği ifade edildi.





Metinde ayrıca şu vurgu yapıldı: "Filistin Yönetimi'nin reform programı eksiksiz uygulandıktan ve Gazze'nin yeniden inşası belirli bir noktaya geldikten sonra nihayet Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden kapsamlı bir yol ortaya çıkabilecektir."





Barış Kurulu'nun görev süresi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılırken, bu sürenin daha sonra alınacak kararla yeniden değerlendirilebileceği açıklandı.





ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ (ISF) AYRINTILARI

Tasarıda öne çıkan bir diğer başlık ise Gazze’de konuşlanacak Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oldu. ISF’in Barış Kurulu yetkisiyle kurulacağı ve "(ISF'e katılacak) Kuvvetler, katılımcı devletler tarafından sağlanacak, Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde çalışacaktır” ifadeleriyle görevlendirileceği kaydedildi.





ISF’in görev alanı ise şöyle sıralandı:





Sınır güvenliğini sağlamak





Gazze’de istikrarı tesis etmek





Silahsızlandırmayı yürütmek (askeri, terör ve idari altyapının devre dışı bırakılması dahil)





Sivillerin korunması





İnsani operasyonlara destek





Filistin polis gücünün güçlendirilmesi





İnsani koridorlarda koordinasyon sağlanması





ISF’in, ABD, İsrail ve garantör ülkelerce belirlenen takvim doğrultusunda bölgeden çekileceği ve ateşkesi gözetleme görevini de üstleneceği kaydedildi.





Kararda, Gazze’ye yapılacak yardımların BM, Uluslararası Kızılhaç, Kızılay ve diğer uluslararası kuruluşlar üzerinden ulaştırılacağı belirtilirken, Dünya Bankası ve finans kurumlarının da yeniden inşa sürecinde aktif rol üstlenmesi istendi.





HAMAS’TAN TEPKİ: TALEPLERİ KARŞILAMIYOR

Hamas, kabul edilen tasarının Filistinlilerin beklenti ve haklarını karşılamadığını açıkladı. Hareket, İsrail’e karşı direnişin meşru olduğunu belirterek tasarının bu çerçevede yetersiz kaldığını savundu.