ABD’nin Ukrayna politikasında köklü değişiklik

Samanyoluhaber.com - Moskova





Donald Trump, mevcut yardımları “çok yüksek” olarak nitelendirerek, “Ukrayna, yeniden başkanlığa başladığımda ABD’den aynı miktarda askerî yardım almayabilir” dedi.





NATO üyeleriyle ilgili de sert açıklamalar yapan Trump, ABD’nin İttifak’ta kalmasının diğer üyelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.





Biden döneminde Ukrayna’ya yapılan toplam yardım 174 milyar





Biden yönetimi, Ukrayna’ya 988 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Bu kapsamda HIMARS mühimmatları, insansız hava araçları ve zırhlı araçların bakım ekipmanları gönderilecek. Ancak Trump, bu yardımların ABD bütçesine ağır bir yük bindirdiğini ve diğer NATO üyelerinin Ukrayna’ya daha fazla destek vermesi gerektiğini savundu.





ABD Sayıştay verilerine göre, Biden döneminde Ukrayna’ya yapılan toplam yardım 174 milyar doları aştı. Bu rakam, askeri ekipmanların yanı sıra insani ve ekonomik yardımları da içeriyor.





Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için daha radikal bir diplomatik strateji izleyeceğini belirtti. Danışmanları, çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulması ve Ukrayna’nın NATO üyeliği müzakerelerinin askıya alınmasını öneriyor.





Paris zirvesi





Trump, göreve başlamadan önce Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Elysee Sarayı’ndaki görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlar ve Avrupa güvenliği ele alındı. Macron, uluslararası desteğin devam etmesi gerektiğini vurgularken, Zelenskiy görüşmeyi “verimli” olarak değerlendirdi.





Trump, Paris’teki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Zelenskiy ve Ukrayna, bu çılgınlığı durdurmak için bir anlaşma yapmak istiyor. Derhal bir ateşkes ilan edilmeli” dedi.





Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel ilişkisini vurgulayarak, müzakere sürecine Çin’in de dahil edilebileceğini ifade etti.





Rusya ve İran’a Yönelik Eleştiriler





Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın ve kötü ekonomisinin zayıfladığını, İran’ın ise İsrail karşısında kayıplar verdiğini söyledi. Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesine değinen Trump, Rusya’nın Esad’a olan desteğini kaybettiğini ifade etti.





Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Ukrayna politikasında köklü değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde Washington’un Ukrayna’ya yönelik yardımları ve genel dış politikası, hem müttefikler hem de rakipler tarafından yakından takip edilecek.