ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silah listesi yayınlandı: Şehir savaşına hazırlık

Haberde, Biden yönetiminin bu tür sevkiyatları artırdığı ve Ukrayna’ya ilk kez Stinger uçaksavar füze sistemleri gönderdiği belirtildi. Kiev’in tanklara karşı savunmasında kilit önem taşıyan ABD tanksavarlarının sevkiyatının da arttığı kaydedildi.





“UKRAYNA ORDUSU HİBRİT SAVAŞA HAZIRLANIYOR”

Washington Post, savaş bölgesine gönderilen çeşitli silah ve mühimmatların hacmi ve gücü göz önüne alındığında Başkan Biden’ın açıkça Amerikan birliklerini yerleştirmeyi reddetmesine rağmen, ABD’nin Ukrayna ordusunu Rusya’ya karşı hibrit bir savaşa hazırlamaya çalıştığını ortaya koydu. Gazete, bu sevkiyatların ABD’nin Ukrayna’yı şehir savaşına hazırladığını gösterdiğini de öne sürdü.





ASKERİ YARDIMIN BÜYÜK KISMI GÖNDERİLDİ

Biden yönetimi de son birkaç gün içinde Ukrayna’ya Rus uçaklarını hedef alan askerlere yardımcı olacak olan Stinger taşınabilir hava savunma sistemlerini veya MANPADS’i gönderdiğini doğruladı. Üst düzey bir savunma yetkilisine göre, Şubat ayı sonlarında onaylanan 350 milyon dolarlık askeri yardımın yaklaşık 240 milyon doları şimdiden Ukrayna’ya transfer edildi.





ŞEHİR ÇATIŞMALARINDA KULLANILAN SİLAHLAR

Bu sevkiyatların, M141 tek atış omuzdan fırlatılan roketatarları, M500 pompalı tüfekleri, Mk-19 bomba atarları, patlayıcı mühimmat imhası için koruyucu giysiler, tipik olarak helikopterlerden ateş etmek için kullanılan M134 mini silahlarını kapsadığı da aktarıldı.





The Post’un haberleştirdiği listeye göre, havan radarları, güvenli haberleşme üniteleri, elektronik ekipman, tıbbi ekipman, en az dokuz devriye botu ve 5 Mi-17 nakliye helikopteri de ABD tarafından Ukrayna’ya sağlandı.