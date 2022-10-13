Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin ulusal güvenlik raporu: Çin en büyük sorun /13 Ekim 2022 14:13

ABD’nin ulusal güvenlik raporu: Çin en büyük sorun

ABD, demokratik ülkelerin karşı karşıya kaldığı zorluklar konusunda müttefiklerle işbirliğinde bulunmanın önemini vurgulayan ve Çin’in yükselişini kontrol altına almayı hedefleyen ulusal güvenlik stratejisini açıkladı.

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Güvenlik stratejisinin açıklanması Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ertelenmişti ama dün yayımlanan 48 sayfalık belge, düşüncelerde ve dış politika doktrinlerinde büyük ve keskin bir değişim göstermedi.

Belgede, iklim değişikliği ve otoriter rejimlerin yükselişi gibi küresel tehlikelerin aşılmasında ABD’nin liderliğinin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Rus işgaline rağmen Çin en büyük tehlike
Stratejiye göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından bile Çin küresel düzen için en büyük sorun. Belgeye göre, ABD küresel nüfuzunu muhafaza etmek istiyorsa Çin’le ekonomik yarışı kazanmalı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eylül başındaki Tayvan ziyareti ABD-Çin ilişkilerini germişti. Taraflar, bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermişti.
Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin ulusları aşan iklim değişikliği, gıda güvenliği, bulaşıcı hastalıklar, terörizm, enerji sevkiyatları ve enflasyon ile gibi sorunlarla ilgilenirken bir Çin ile ilişkileri de yönetmesi gerektiğini söyledi.
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