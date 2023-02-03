Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin yaptırım baskısı sonrası kriz çıkartacak iddia :Türk şirket, Rus şirketlere mektup gönderdi /03 Şubat 2023 11:03

ABD’nin yaptırım baskısı sonrası kriz çıkartacak iddia :Türk şirket, Rus şirketlere mektup gönderdi

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskıyı artırdığı yönündeki haberlerin ardından önemli bir iddia gündeme geldi.

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Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya birçok yaptırımı hayata geçiren ABD'nin son dönemde Türkiye'ye bu konuda baskıyı artırdığı haberleri gündemdeki yerini koruyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, ABD yönetiminin Türkiye’ye, ABD yapımı Rus yolcu uçaklarına Türkiye’deki havalimanlarında hizmet ve teknik destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunduğunu yazmıştı. ABD’nin Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması halinde, Türk şahıs veya kurumların para ve hapis cezası ya da ihracat imtiyazının kaybedilmesi gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

ABD'nin yaptırımlarla ilgili en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson da bu hafta konuyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Yaptırım tartışması sürerken Rus basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı. Rus medya kuruluşu RBK'nın haberine göre, Türkiye'nin başlıca havalimanı yer hizmetleri sağlayıcılarından Havaş, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rus Havayolları'na ait ABD yapımı uçaklara hizmet vermeyi durdurabileceğini bildirdi.

Haberde, Havaş'ın salı günü Rus ve Belarus havayolu şirketlerine bir mektup göndererek Boeing ve Airbus uçaklarına hizmetlerin durdurulacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Havaş'ın uyardığı havayolu şirketleri listesinde Aeroflot, Rossii, S7, Utair Airlines, Red Wings, Nordwind ve Yamal ile Belarus şirketi Belavia da bulunuyor.

‘UÇUŞ MALİYETİ FIRLAYABİLİR’

RBK, Havaş'ın Rus uçaklarına yönelik hizmetlerle ilgili yasal süreci incelediğini, şirketlerden de uçakların yapım malzemeleri konusunda bilgi istediğini ve sorunu çözmeye çalıştığını aktardı.
Rus basınına göre Türk şirketlerin Rusya'dan gelen uçaklara yer hizmeti sağlamaması halinde Türkiye'ye uçuşların maliyeti önemli ölçüde artabilir.
Havacılık istatistiklerine göre, 1 Ekim 2022’den bu yana Rus ve Belarus hava yollarına ait Boeing uçakları Türkiye’ye 2 binden fazla uçuş gerçekleştirdi. Ukrayna işgalinin başından beri yaptırımlardan ve askeri seferberlikten kaçanlar dahil milyonlarca Rus vatandaşı Türkiye’ye geldi.
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