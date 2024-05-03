ABD’nin yaptırım listesindeki Vulin’e kritik görev

Muhalefetten yeni atamaya tepki





Sırbistan'daki seçimler yeni hükümet





Sırbistan’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Milos Vucevic, “Rusya ile bağları” nedeniyle geçen yıl temmuz ayından bu yana ABD yaptırımlarına dahil edilen eski İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandar Vulin'in Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.Yeni hükümet için önümüzdeki günlerde Sırbistan Parlamentosu’nda güven oylaması düzenlenecek.Avrupa Birliği üyeliği için sırada bekleyen Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkilerini sürdürürken Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddediyor.Vulin'in yeni hükümette görev alacak olması Sırbistan'ın resmi olarak ilan ettiği AB yanlısı politikaya rağmen Rusya ile bağların güçlendirilmesine yönelik yeni bir mesaj olarak görülüyor.ABD yaptırımlarına dahil edilen bir ismin yeni bakanlar kurulunda yer alacak olmasına muhalefet partilerinden teki gecikmedi.Muhalefetteki Özgür Yurttaşlar Hareketi Partisi, Vulin'in yeni hükümete dahil edilmesiyle Sırbistan'ın AB üyeliğinin imkansız hale geldiği uyarısında bulundu.Liberal Parti ise Vulin'in adaylığının "Sırbistan'ın uluslararası tecritinin, bölgedeki çatışmaların, ülkedeki tüm sivil özgürlüklere getirilen yasakların yeni bir habercisi olduğu” eleştirisini getirdi.ABD geçen yıl temmuz ayında, Vulin'i yasadışı silah sevkiyatı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kamu görevini kötüye kullanılmakla suçlayarak, yaptırımlar listesine dahil etmişti.ABD Hazine Bakanlığı, Vulin'in kamu yetkisini ABD yaptırımı altındaki bir Sırp silah tüccarının Sırbistan sınırları boyunca yasadışı silah sevkiyatını yapmasına yardım etmekle suçlamıştı.ABD yetkililerine göre Vulin aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı çetesine yardımcı olmakla da suçlandı.Rusya’nın şu ana kadar iki şeref madalyasıyla ödüllendirdiği Vulin, ABD’nin yaptırımlar listesine alınmasının ardından ülkenin istihbarat şefi olarak sürdürdüğü görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mart ayı sonunda hükümet kurma görevini Milos Vucevic'e verdi.Vucic, 17 Aralık 2023'te yapılan genel seçimlerin üzerinden 105 gün geçmesinin ardından hükümet kurma görevini Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Vucevic'e verdiğini duyurdu.