Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin yeni gümrük tarifeleri Rusya’yı düşük petrol fiyatı olarak vurdu /09 Nisan 2025 14:44

ABD’nin yeni gümrük tarifeleri Rusya’yı düşük petrol fiyatı olarak vurdu

Londra merkezli ICE borsasında işlem gören Haziran vadeli Brent petrol kontratları, 2021 yılının Mart ayından bu yana ilk kez 61 doların altına geriledi.

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Samanyoluhaber.com-Moskova

8 Nisan akşamı Brent petrolün fiyatı, 2021 Nisan ayından bu yana ilk defa 62 dolar seviyesinin altına indi.  Uzmanlara göre bu düşüşün başlıca sebebi, ABD’nin yeni gümrük tarifeleri oldu.

Citi Research analistleri, Brent petrolün önümüzdeki üç aylık dönemde varil başına 60 dolara kadar düşeceği yönünde tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs ise, Brent petrolün 2025 Aralık ayında 58 dolara, önümüzdeki yıl sonunda ise 55 dolara kadar gerilemesini öngörüyor. Bu rakamlar Rusya’nın ihracat verilerini olumsuz şekilde etkileyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da aralarında Çin’in de bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik yeni ithalat tarifeleri açıkladı. Bazı ürünler için %10’luk baz tarife yürürlüğe girerken, diğer ürünler için daha yüksek oranlar belirlendi. 8 Nisan’da ise Çin’e yönelik ithalat vergileri %104 seviyesine çıkarıldı.

Bu karar, Pekin’in ABD’ye karşılık olarak %34 oranında vergi uygulamayı sürdürmesi üzerine alındı. Brent petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte geldi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da bugün yaptığı açıklamada, ticaret savaşlarının dünya ticaretini olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun Rusya ekonomisi için en büyük riskin petrol fiyatlarındaki düşüş olduğunu ifade etti.

Başkan Trump’ın nisan ayı başında 185 ülkeye %10 ila %50 arasında değişen oranlarda ithalat vergisi uygulama kararı alması, piyasaları ciddi şekilde etkiledi. Her ne kadar Rusya bu listede yer almasa da, Çin’in tüm ABD ithalatına misilleme yapması küresel piyasalarda petrol fiyatlarını baskılayan önemli bir etken oldu.
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